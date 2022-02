Le pack Adobe avec Photoshop et Lightroom à moins de 10€ par mois !

Avec le pack Creative Cloud, laisser libre cours à vos envies et idées photographiques devient bien plus aisé. Et pour cause, Creative Cloud contient notamment Photoshop, un logiciel de création, de composition et de retouche d'image parmi les plus célèbres au monde. Celui-ci est ainsi proposé aussi bien sur ordinateur qu'iPad. Et si jamais vos modifications ne sont que légères ou ne concernent que des usages basiques, faites rapidement vos retouches sur smartphone et tablette grâce à Photoshop Express.

C'est parfait pour répondre à tous les types de besoin, du plus spontané au travail le plus réfléchi. Et Photoshop Camera est aussi là pour vous y aider. Laissez l'intelligence artificielle vous aider, aussi bien dans la création que la retouche, à ajouter des effets d'appareil photo d'un niveau professionnel sur votre création, sur smartphone.

Mais ce n'est pas tout, car Creative Cloud contient aussi Lightroom, aussi bien dédié à la retouche comme la synchronisation de photos stockées sur votre compte cloud Abobe, accessible, aussi bien sur ordinateur, que tablette et smartphone. Vous pouvez compter, avec cette offre, sur 20 Go de stockage compris et profiter de vos créations partout, avec une simple connexion internet. Enfin, le dernier produit inclus est Photoshop Lightroom Classic, qui vous permet de retoucher et organiser vos photos directement depuis votre ordinateur.

Creative Cloud est ainsi une solution aussi complète qu'abordable, le tout avec des logiciels accessibles sur ordinateur, tablette et smartphone !