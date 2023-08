L'UE ne voit pas d'un bon œil le rachat de Figma par Adobe

Ces points ont attiré l'attention d'au moins 16 pays membres de l'UE, qui ont donc demandé à la Commission européenne d'enquêter sur l'opération. Celle-ci a donc décidé de se pencher sur la question, et devrait rendre ses conclusions qui indiqueront s'il s'agit ou non, de pratiques anticoncurrentielles, et ce, d'ici au 14 décembre de cette année. L'ambition de Figma de finaliser ce rachat en 2023 n'est donc pas totalement enterrée, mais son avenir reste très incertain.