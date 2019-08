Rakuten (Priceminister) lance un service d'échange de cryptomonnaies

Rakuten Wallet officialisé par le géant japonais de la vente en ligne

Rakuten, une société de plus en plus puissante

Le, leet l'pourront désormais être utilisés surà travers une application, dédiée aux smartphones, et disponible à cette adresse , pour Android. Le système d'exploitation iOS, développé par Apple, devra attendre septembre prochain.C'est officiel, l'applicationest déjà disponible sur Android et permet: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) et Ethereum (ETH). Bien évidemment, la firme japonaise promet un système sécurisé à 100%. On parle ici d'une identification à deux facteurs ou encore de «» - un stockage de cryptomonnaie en hors-ligne.L'autre bonne nouvelle est qu'à l'ouverture d'un porte-feuille ou lors de l'utilisation de cryptomonnaies,, ce qui n'est en revanche pas le cas lors d'un retrait.Cette introduction dedans le monde de lan'a rien d'étonnant. Le géant japonais collabore en effet déjà avec CipherTrace, spécialisé dans la. En outre, Rakuten estLa firme est également présente sur le secteur de la VOD et de la réservation de vacances, tandis que la branche française de la société est sponsor du... FC Barcelone.Autant dire queface à Amazon, leader américain de la vente en ligne. La firme de Jeff Bezos s'est elle aussi illustrée sur le terrain du streaming et n'hésite pas à multiplier ses activités, à l'instar de Rakuten.Pour rappel, le chiffre d'affaires en Rakuten en 2018 affichait une croissance de 16,6% , pour un résultat de 8,8 milliards d'euros. 550 000 millions provenaient alors de seset 1,2 milliards d'euros de