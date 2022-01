AMD voudrait aligner le lancement de l'AM5 avec les dispos de DDR5... mais la pénurie complique la donne

« L'une des dynamiques auxquelles nous réfléchissons beaucoup est de savoir comment et quand introduire cet écosystème AM5 et s'assurer que l'approvisionnement en DDR5, ainsi que le prix de la mémoire DDR5, sont matures et facilement accessibles à l'utilisateur final. Il se peut donc que d'autres forces, au-delà du produit lui-même, ralentissent ou freinent l'introduction des APUs dans le socket AM5 », a notamment déclaré McAfee.

En d'autres termes, même si AMD choisit de lancer à temps sa nouvelle plateforme AM5, qui devrait arriver sur le second semestre 2022 et rester longtemps en service actif, l'arrivée des APUs Ryzen 6000 pour PC de bureau pourrait être retardée afin de permettre aux clients d'avoir plus facilement accès à de la mémoire DDR5.

Comme le précise TechPowerUp , le manque de disponibilité et les prix de la mémoire DDR5 pourraient par ailleurs être le talon d'Achille pour AMD. Il semble en effet que, contrairement à la plateforme Alder Lake d'Intel, l'AM5 d'AMD ne soit pas compatible avec l'ancien standard DDR4.