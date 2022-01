AMD : le socket AM5 sera bien une plateforme à "longue durée de vie"

Ce à quoi Lisa Su a répondu : « Eh bien, nous avons été extrêmement satisfaits de l'évolution de l'AM4... Nous avions dit que nous garderions ce socket pendant longtemps, et nous l'avons fait. Nous continuons de penser qu'elle a été bénéfique pour la communauté, et franchement, il l'a été pour nous aussi. Mais, au fur et à mesure que nous faisons évoluer les choses, il devient temps de procéder à une transition de socket, notamment pour des raisons liées aux nouvelles technologies d’E/S. Néanmoins, je pense que notre stratégie doit être similaire. Je ne connais pas le nombre exact d'années, mais je dirais qu'il faut s'attendre à ce que l'AM5 soit une plateforme à longue durée de vie, comme l'a été l'AM4. Par ailleurs, je pense aussi que l'AM4 restera sur le marché pendant encore un certain nombre d'années et qu'il y aura une sorte de chevauchement. »