AMD est le troisième plus gros client de TSMC

De manière encore un peu plus surprenante, NVIDIA n'est qu'à la sixième place des clients de TSMC. Cette position est largement liée à la bascule opérée par la société américaine pour la production des GPU Ampere : NVIDIA s'appuie ici sur Samsung plutôt que sur TSMC.

TSMC produit tout de même des composants très importants pour NVIDIA, comme les GPU A100, et la situation pourrait changer à nouveau avec la sortie prochaine de l'architecture Ada Lovelace. Reste qu'aujourd'hui, NVIDIA ne représente que 2,83 % des revenus de TSMC, assez loin derrière Qualcomm et Broadcom, respectivement quatrième et cinquième.

Notons enfin la onzième place occupée par un client amené à prendre une part de plus en plus importante dans les revenus de TSMC. Intel n'aurait contribué qu'à hauteur de 0,84 % aux revenus de TSMC en 2021. Diverses projections estiment toutefois que cette part devrait nettement progresser, et Intel pourrait devenir, sous peu, le troisième client de TSMC .