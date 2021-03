Mon petit placement : le (très) bon plan pour investir en ligne facilement !

Rien de mieux qu'une plateforme simple et intuitive pour rendre l'investissement accessible ! Il vous faudra moins de six minutes pour vous inscrire : il suffit de quelques clics et d'un petit formulaire à compléter pour réaliser votre inscription en ligne et obtenir un conseil d’investissement vidéo personnalisé, gratuit et sans engagement.

Le but ? Vous présenter la stratégie qui correspond le mieux à votre profil !

Une fois votre conseil reçu, il ne vous reste plus qu’à le valider et commencer à investir ! Et là encore, la plateforme innove en mettant à votre disposition une interface simple et ludique pour vous permettre de suivre l'état de votre placement. Mais bien sûr, les équipes de Mon Petit Placement restent disponibles et à votre écoute.

Vous pouvez leur poser vos questions directement par téléphone ou à travers le chat présent sur la plateforme, mais également leur demander des conseils pour orienter au mieux vos choix d'investissement. A noter que le site dispose d'une FAQ très complète, qui aborde de nombreux thèmes comme l'assurance-vie, les placements financiers, la tarification ou encore la gestion de son compte.