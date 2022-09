TikTok : fuite de sécurité ou non ? L'entreprise répond

Le groupe s’appelle « AgainstTheWest » et vise principalement les pays et les entreprises hostiles aux intérêts occidentaux. Il a créé un sujet sur un forum de pirates informatiques en affirmant avoir hacké TikTok et WeChat, puis a partagé des captures d'écran d'une prétendue base de données appartenant aux entreprises. Le groupe a affirmé que les données avaient été récupérées via un serveur Cloud d’Alibaba mal sécurisé.