Cette vidéo TikTok veut vous montrer comment éviter de payer les frais d’excès de bagage en avion

Ainsi, plusieurs vidéos (disponibles en source) partagent cette astuce qui consiste à venir placer une partie de sa garde-robe non pas dans sa valise… mais dans un coussin de voyage. Le principe est simple : il suffit de retirer la mousse présente dans le coussin et de la remplacer par un maximum de vêtements. De cette manière, on allège sa valise, et on évite les possibles excédents de bagages.