Parler, le réseau social "conservateur" popularisé par Trump, est-il en train de mourir ?

Quatre mois plus tard, Parler était de retour sur l'App Store après avoir considérablement revu sa politique de modération, mais c'était peut-être déjà trop tard. Car Parler est loin d'être le seul réseau social « conservateur » à avoir vu le jour depuis. Et la main invisible du marché lui a mis une belle claque : en 2022, la concurrence est loin devant. Donald Trump, pour commencer, n'est aujourd'hui présent que sur une seule plateforme du type, Truth Social, dont il possède la majorité des parts et avec laquelle il a une clause de non concurrence. Poster sur Parler signifierait un procès de plus à la collection de celui qui est candidat pour 2024.