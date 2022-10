Comment le PSG a commandé une armée de trolls pour descendre médias et footballeurs

Le PSG aurait ainsi utilisé une multitude de faux comptes Twitter, dont certains sont devenus très influents, pour servir ses intérêts. C'est la société Digital Big Brother, enregistrée à Barcelone, qui a mis en œuvre la stratégie du club parisien. Selon le rapport de 50 pages que s'est procuré Mediapart, cette entreprise faisait office d'exécutante, mais c'est le service communication du PSG qui supervisait les opérations. Au moment des faits, entre 2018 et 2020, Jean-Martial Ribes, l’un des plus proches collaborateurs de Nasser al-Khelaïfi, le président-directeur général du club omnisports Paris Saint-Germain, était à sa tête.

Kylian Mbappé a été l'une des cibles de cette campagne quand, en mars 2019, des rumeurs ont fait état d'un potentiel départ au Real Madrid. Il est ensuite égratigné quelques mois plus tard à la suite de son discours de vainqueur du trophée de meilleur joueur de la Ligue 1, lors duquel il évoque la possibilité de quitter le club. « Les supporters parisiens t’aiment beaucoup, tu le sais… T’as fait passer ton "message" ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain… », publie notamment un compte recensant des milliers de followers.

Des attaques plus virulentes ont ciblé Adrien Rabiot et sa mère Véronique, lorsque le milieu de terrain est parti libre du PSG pour rejoindre la Juventus Turin. « Gros FDP », « Sale traître », « Enfant de p***** », « Il n’a pas les couilles de dégager sa mère qui lui dicte tout et envoie sa carrière dans le mur » : voici un florilège de messages publiés par des comptes trolls du PSG.