Zoom sur Fronton, le botnet russe qui multiplie les fake news sur les réseaux

En 2020, un groupe de hackers russes, Digital Revolution, avait déclaré avoir réussi à pirater un sous-traitant du FSB. Un piratage durant lequel ils avaient découvert et volé des fichiers détaillant un projet, appelé « Fronton », qui permettrait à l’agence russe de construire un botnet IoT (Internet of Things) en s’inspirant du botnet Mirai. Leur but était de viser principalement les objets connectés sous Linux, avec un focus mis particulièrement sur les caméras connectées et les enregistreurs vidéos, afin de réaliser des attaques DDoS.