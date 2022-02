Présidentielles 2022 : Instagram, Konbini et des créateurs de contenu poussent les jeunes à voter

Pour David Creuzot et Lucie Beudet, fondateurs et présidents de Kobini, qui évoquent le rôle de porte-parole de la jeunesse et de la diversité de leur média, le but de cette campagne est de « rendre visible cette génération et d'amplifier sa voix. Nous allons à leur rencontre pour recueillir leurs attentes face aux élections présidentielles pour que leurs voix comptent dans les débats et dans les urnes ».