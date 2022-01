Nom de domaine perdu et tweets étranges, le curieux comportement de Curious Cat interroge

Comme rapporté par BleepingComputer, depuis fin décembre, le nom de domaine principal de la plateforme ne lui appartient désormais plus et a été récupéré par une autre entité. Après plus d'un an de silence, le compte Twitter officiel de Curious Cat est sorti de sa torpeur pour communiquer sur le sujet. « curiouscat.qa a été perdu à cause d’une erreur que l’on a commise, ce n’est plus notre service », peut-on y lire. L’entreprise a également fourni de nouvelles URL pour pouvoir continuer à utiliser le service et a annoncé des mises à jour de leur application sur Android et iOS.