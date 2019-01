Nouvelle licorne : Postmates, concurrent d'Uber Eats et Deliveroo, lève 100 M$

Un statut de licorne acquis dès septembre dernier

Un acteur majeur sur le marché américain

Source : TechCrunch

Cette annonce intervient quelques semaines avant l'introduction en bourse de la société, prévue pour le premier semestre 2019.Il y a quatre mois, Postmates avait déjà conclu un tour de table de 300 millions de dollars (environ 263 millions d'euros), qui avait permis à la valorisation de l'entreprise de franchir le milliard de dollars. Ce statut dea donc été confirmé ces derniers jours, avec une nouvelle levée de(environ 88 millions d'euros), valorisant l'entreprise à 1,85 milliard de dollars.Cette dernière augmentation de capital, impliquant notamment le fonds, a certainement permis à certains investisseurs historiques de vendre leurs parts avant la prochaine introduction en bourse. En effet, Postmates a prévu une IPO avant la fin du premier semestre 2019.Fondée en 2011, Postmates fait figurer de pionnière sur le marché de la livraison de nourriture à la demande. Depuis, de nombreux concurrents ont vu le jour, parmi lesquels Deliveroo, Uber Eats, ou encore DoorDash (uniquement en Amérique du Nord).Néanmoins, la société basée à San Francisco demeure un acteur important du secteur, puisqu'elle est présente dans plus de 550 villes, principalement aux États-Unis. Elle comptabiliserait 5 millions de livraisons par mois, et espérait un chiffre d'affaires de 400 millions de dollars sur l'année 2018. Cette nouvelle augmentation de capital et sa prochaine entrée en bourse devraient lui permettre d'asseoir un peu plus sa position. Et peut-être de développer son offre de robots livreurs