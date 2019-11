Smart contract : la Gendarmerie nationale utilise Tezos, blockchain publique d'origine française

Toutes les dépenses effectuées sont inscrites dans la blockchain

Une simplification bienvenue des procédures administratives

Lire aussi :

L'ESA investit dans un projet de Blockchain basée sur des satellites



Source : Communiqué de presse

Le centre de recherche et développement parisien Nomadic Labs a annoncé, le 19 novembre, le déploiement par le Centre de lutte contre la cybercriminalité (C3N) - une entité de la Gendarmerie nationale - d'uncodé sur la blockchain publique Tezos. Imaginée par le Français Arthur Breitman et son épouse Kathleen, elle parvenue à lever plus de 230 millions de dollars dès son lancement, en 2017. Il s'agit de la première utilisation opérationnelle d'unpar une entité gouvernementale.C'est depuis le mois de septembre 2019 que le C3N utilise la blockchain Tezos. Via cette dernière, la Gendarmerie nationale y utilise ce que l'on appelle un, un contrat autonome en français, qui est un programme informatique ne nécessitant pas l'intervention d'un tiers de confiance pour sa bonne exécution.Tezos, la blockchain de troisième génération à l'accent français, permet au C3C de valider des dépenses effectuées dans le cadre judiciaire, puis d'en conserver ensuite une trace sur la chaîne de blocs.», précise Nomadic Labs, qui fait partie de la communauté Tezos et constitue son principal centre de recherche et de développement.En plus de simplifier tout le processus administratif d'engagement de fonds (en passant de quelques mois à quelques minutes), la blockchain garantit cette traçabilité des paiements effectués par le Centre de lutte contre la cybercriminalité, tout en protégeant ses activités opérationnelles.Grâce à ce, seules les personnes habilitées peuvent effectuer un paiement. Et désormais, les données liées aux transactions sont injectées dans lepar le membre de la Gendarmerie responsable, en passant par une interface logicielle. Un moyen pour Tezos de prouver qu'elle est à la hauteur d'enjeux étatiques.