L'Agence spatiale européenne investit dans un projet de Blockchain basée sur des satellites

SpaceChain, fondée en 2017, a pour but d'apporter la technologie de la Blockchain dans l'exploitation spatiale. Comment ?Co-fondée par Zheng Zuo, un ressortissant chinois, SpaceChain a pour objectif de construire le premier réseau satellitaire en open-source fonctionnant grâce à un réseau Blockchain.L'idée derrière ce projet est d'apporter plus de sécurité dans la transmission de monnaies numériques en envoyant les nœuds dans l'espace, grâce à un réseau satellitaire constitué de CubeSats , les mini-satellites. Deux signatures seront basées, sur la terre ferme, une autre dans l'espace, pour garantir la sécurité des transactions. Un nœud a déjà été envoyé dans l'espace au cours de ces douze derniers mois.Zheng Zuo explique ainsi que son réseau Blockchain sera moins soumis aux aléas de l'Internet sur Terre, fragile face à de potentiels hackers.La somme remportée par SpaceChain, 60 000 euros, fait partie d'un fond de financement de l'ESA à destination des start-up et entreprises spatiales privées innovantes.Sur son site , l'Agence spatiale européenne explique vouloir financer en particulier des projets liés à l'application de système d'intelligence artificielle à l'espace, mais aussi concernant les crimes environnementaux et la biodiversité.