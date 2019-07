Steve Wozniak se lance dans l'éco-blockchain avec EFFORCE

La blockchain pour limiter les dépenses d'énergie

Malte ouvre ses portes aux nouvelles technologies

Source : Neowin

C'est une nouvelle aventure pour. Le co-fondateur d'Apple dans les années 1970 aux côtés de son comparse Steve Jobs, a annoncé avoir investi dans une jeune société nomméeL'entreprise, basée à, est spécialisée dans la, mais va utiliser cette technologie pour mettre au point des. Les investisseurs pourront ensuitePour l'instant,ne détaille pas les projets qu'elle compte mettre en oeuvre. Son site web n'est qu'une simple page de présentation, sur laquelle figurent les entreprises partenaires. On peut y retrouveret, les deux géants français de l'énergie qui ont déjà signé avec l'entreprise.Selon l'entreprise, Malte a été sélectionnée pour abriter les locaux d'grâce à une. Le secrétaire parlementaire Silvio Schembri n'a pas manqué, lors de la conférence de présentation de la société, de rappeler que Malte finançait déjà des projets liés à la blockchain comme l'accueil de données universitaires ou encore de contrats de location.Pour, le co-fondateur d'EFFORCE, Malte est «», et comparé à de nombreux gouvernements, selon lui plus méfiants vis-à-vis de la blockchain.Dans les prochains jours, un livre blanc sera publié pour donner plus d'informations concrètes quant auxautour de la blockchain.