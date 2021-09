Binance Charity lance le projet NFT "Tree Millions" pour planter 10 millions d’arbres

Pour Binance et Binance Charity, Tree Millions représente une nouvelle étape vers une industrie crypto plus écologique. « Nous savons que les arbres sont une ressource cruciale dans la lutte contre le changement climatique et un élément essentiel pour maintenir l'équilibre de nos écosystèmes fragiles qui contribuent à la vie sur Terre, et c'est pourquoi nous lançons Tree Millions », explique doctement Helen Hai, responsable du projet. Un message qui ne convaincra peut-être pas tout le monde, alors que les dégâts écologique de la consommation massive d'énergie des blockchains en tous genres se font toujours plus sentir.