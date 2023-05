Un jeu vidéo de simulation d'esclavage fait scandale au Brésil ! Google prend une décision radicale

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, un jeu vidéo, dont le but reposait sur l'échange, l'achat et la vente de personnages noirs, a été publié sur le Google Play Store le 20 avril dernier. Intitulé Slavery Simulator, cette application, développée par Magnus Games, proposait aux joueurs de choisir entre « la voie du tyran ou la voie du libérateur ». Ces derniers ont alors la possibilité d'œuvrer pour l'abolition de l'esclavage ou bien de « devenir un riche propriétaire d'esclaves », comme l'indiquait la description du jeu. En optant pour le deuxième choix, les joueurs avaient alors pour mission « d'empêcher l'abolition de l'esclavage et d'utiliser les esclaves pour agrandir leurs richesses ».