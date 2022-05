Corsair lance son premier laptop dédié au jeu et au streaming

Côté configuration, Corsair laissera le choix entre deux modèles distincts. Le premier propose un CPU AMD Ryzen 7 6800 HS (8C/16T @4,4 GHz), 16 Go de DDR5 et 1 To de SSD NVMe PCIe 4.0. La seconde passe sur un Ryzen 9 6900 HS (8C/16T @ 4,8 GHz) ; 32 Go de DDR5 et 2 To de stockage NVMe PCIe 4.0.

Les deux modèles disposent d’un certain nombre de dénominateurs communs. À commencer par leur carte graphique : la Radeon RX 6800M. Le premier GPU mobile dérivé de la Radeon 6800, qui doit de ce fait faire ses preuves face à une RTX 3070 Ti Max-Q en très grande forme sur le marché du laptop gaming.