Vous souhaitez créer votre site web ? Profitez de cette promo incroyable chez OVH

OVH Cloud ne se présente plus sur le marché de l'hébergement, et pour bénéficier de ses services tout en faisant de jolies économies sur les 24 prochains mois, ce ne sont pas moins de 4 packs qui vous sont proposés en réduction en ce moment ! Une belle manière de s'adapter à vos besoins avec des VPS très complets, à commencer par le pack Value vous permettant de disposer d'un processeur 1 vCore, de 2 Go de RAM, de 40 Go de stockage SSD et de débits allant jusqu'à 250 Mb/s en plus d'un trafic illimité.

Bien sûr, les 3 autres packs vous proposent des performances supérieures et pour se situer au plus près de vos besoins concrets, vous pouvez facilement les comparer entre eux. Notez bien OVH Cloud vous propose notamment un pack Elite disposant, dans sa configuration initiale, d'un processeur 8 vCore, de 8 Go de RAM, de 160 Go de stockage, et d'une bande passante atteignant 2 Gb/s. Vous pouvez, au maximum, adapter ce pack avec 32 Go de RAM et 640 Go de stockage SSD. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre avis 100% indépendant dans lequel OVH obtient un très bon 8/10.