Windows 10 Mobile : c'est officiellement la fin du support de Microsoft

Microsoft met un point final à son aventure mobile ratée

Source : GSM Arena.

La longue agonie de Windows 10 Mobile prend fin aujourd'hui. Le support du système d'exploitation mobile n'est désormais plus assuré par Microsoft et l'éditeur ne proposera plus aucune mise à jour de sécurité pour les appareils encore en circulation.Microsoft ferme définitivement un chapitre douloureux de son histoire. Depuis le lancement de Windows Phone 7 en 2010, l'éditeur n'aura jamais réussi à percer sur le marché mobile et à se faire une place aux côtés d'Android et d'iOS.Malgré le rachat de Nokia et le lancement de Windows 10 Mobile, le grand public a boudé la plateforme et les développeurs n'ont jamais pris la peine d'adapter leurs logiciels pour un nombre si restreint d'utilisateurs.En 2017, Microsoft avait annoncé l'arrêt des mises à jour de fonctionnalités et encourageait ses clients à changer de téléphone pour un modèle sous Android ou iOS.Les applications Office seront, elles, maintenues jusqu'au 12 janvier 2021 pour les derniers irréductibles et le Windows Store devrait fermer ses portes à cette même date.