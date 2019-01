Fin de parcours pour Windows 10 Mobile : son support s’arrête en décembre 2019

Clap de fin pour Windows 10 Mobile



Source : Windows Central

vit ses dernières heures. Si Microsoft n'accorde plus grand intérêt à son OS destiné au smartphone depuis la fin de l'année 2017 et l'annonce de l'arrêt du développement de nouvelles fonctions, l'éditeur annonce sur son site d'assistance que la fin duest désormais actée. En décembre 2019, Microsoft ne proposer plus de correctifs deaux derniers appareils encore en circulation.L'aventure mobile de Microsoft prend donc officiellement fin et la firme de Redmond conseille même à ses utilisateurs de désormais switcher sur un appareil Android ou iOS. Les applications etMicrosoft y sont disponibles depuis longtemps, souvent dans des versions plus abouties que celles de Windows 10 Mobile.