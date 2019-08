La refonte d'Android Auto est en cours de déploiement

Une nouvelle version d'Android Auto déployée progressivement

Google Maps et Google Assistant également au rendez-vous

Source : Android Police

Ce sont notamment un, très à la mode, ou encore unequi sont proposés par cette nouvelle version d'. Rien de surprenant : Google Maps et Google Assistant sont présents.Ça y est :est désormais disponible dans une nouvelle version, qu'il est déjà possible de récupérer, en téléchargeant la, avant de vider le cache de l'application et ses données. Une foisfermé de force et redémarré, il vous sera proposé d'essayer la nouvelle mouture.En termes de fonctionnalités et de design, on retrouve ce queavait présenté en mai dernier. Lefait son apparition, ainsi qu'une. Avec cette dernière,pour un meilleur confort d'utilisation de l'application dans le véhicule.Android Auto sera d'abord déployée aux USA, dans les semaines à venir. Pour rappel, le déploiement de cette nouvelle version du système d'exploitation avait été. Il aura fallu attendre fin juillet pour voir ce dernier reprendre.Bien évidemment, il est possible d'utiliser, assistant vocal de la firme de Mountain View, avec Android Auto. Il vous suffira de l'activer avec l'icône du microphone ou sa voix. Google Maps est également au rendez-vous et fait office de GPS natif pour permettre une meilleure navigation.Une gestion améliorée entreet les autres applications a également été pensée par la firme américaine. Si vous réduisez le GPS pour passer sur un autre logiciel, ce dernier indiquera ainsi toujours le chemin à prendre avec une fenêtre d'indication textuelle vers le bas de l'écran.