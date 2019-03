Les smartphones pliables donnent lieu à de nouvelles fonctionnalités sur Android Q

Android Q s'adapte aux smartphones pliables

Lesrequerront en effet une bonne dose de savoir-faire, chaque constructeur optant pour un fonctionnement différent. Un véritable casse-tête que les développeurs tiers vont devoir résoudre rapidement afin d'offrir des applications optimisées aux premiers utilisateurs de Galaxy Fold Mate X et compagnie.Avec le lancement des, Google a annoncé sur son blog de développement quelques changements destinés aux smartphones pliables. L'émulateur Android sera d'ailleurs bientôt mis à jour afin de supporter le passage entre divers formats d'écran, nécessaire lors d'un pliage ou dépliage du smartphone.Les fonctions onResume() et onPause() ont ainsi été modifiées afin de prendre en compte l'affichage multifenêtre possible sur les larges écrans des smartphones pliables. La propriété resizableActivity bénéficie elle aussi d'un changement de fonctionnement, mais Google n'a toutefois pas renseigné sa documentation pour refléter ledit changement.Les développeurs tiers ont toutefois le temps avant que le marché des smartphones pliables ne prenne vraiment son essor. Il n'est même pas sûr que la sauce prenne auprès du grand public. Il est donc probable que les développeurs attendent un moment avant de se lancer bille en tête dans l'adaptation de leurs applications.et annoncera de prochains changements pour Android Q très bientôt.