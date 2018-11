L'application Google Clock vous réveille désormais avec Spotify

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Un morceau ou une playlist Spotify pour se réveiller

Si beaucoup utilisent l'alarme classique de leur téléphone pour être sûrs de l'entendre sonner le matin, d'autres préféreront faire leur choix de musique. Jusqu'ici, l'application Google Clock offrait aux utilisateurs un large choix de sons mais aucune compatibilité avec des plateformes de streaming musical.C'est désormais chose faite, puisque la mise à jour à la version 5.3 intègre le support de Spotify. Si Google n'a pas fait le choix de ses propres services Google Play Music ou YouTube Music, la firme aura tout de même le mérite de s'être tourné vers l'un des géants du streaming.Google a commencé à déployer aujourd'hui la dernière fonctionnalité auprès de ses utilisateurs, leur permettant de choisir un morceau ou une playlist musicale pour se réveiller le matin. Que le compte Spotify soit gratuit ou payant, tous les mélomanes pourront en bénéficier.Pour profiter de la dernière mise à jour, il faut vérifier que les applications Google Clock et Spotify sont toutes deux installées et à jour. Par la suite, il faut se rendre sur Google Clock et choisir l'une des alarmes ou en créer une. En cliquant sur l'icône en forme de cloche, il est désormais possible de sélection l'option Spotify Music. Après avoir connecté son comptee Spotify, il ne reste qu'à choisir le morceau ou la playlist qui sera désormais votre réveil.La dernière fonctionnalité de Google Clock sera déployée à l'international sur le Play Store dès cette semaine. Comme le précise l'entreprise américaine, la mise à jour sera accessible pour les utilisateurs dont l'appareil exploite Android 5.0 Lollipop ou une version plus récente.