Le Game Dashboard arrive sur certains smartphones sous Android 13

Les heureux possesseurs des deux derniers smartphones conçus par le moteur de recherche bénéficient en jeu d'un menu dédié baptisé « Game Dashboard », même si peu d'utilisateurs semblent dans les faits connaître cette possibilité.

L'activation du menu n'est en effet pas des plus simples. Il faut pour cela passer par les paramètres du téléphone, se rendre dans la rubrique dédiée au mode Ne pas déranger, puis entrer dans Programmation et enfin cocher la case permettant d'obtenir cette option. On a connu plus pratique…

Ensuite, une fois en cours de jeu, un petit bouton apparaîtra sur l'écran pour accéder à un menu vous proposant quatre boutons. Ces raccourcis vous permettent de prendre une capture d'écran, de démarrer l'enregistrement de la partie en cours, d'obtenir le nombre d'images par seconde et enfin activer le mode Ne pas déranger d'un clic pour vous couper du monde lors d'un passage particulièrement compliqué.

Game Dashboard permet également d'optimiser les Pixel 6 et Pixel 6 Pro afin de maximiser les performances, d'utiliser les réglages par défaut du jeu ou de prioriser l'autonomie de votre smartphone.