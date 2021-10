Android : la séparation entre vie professionnelle et vie privée arrivera dès 2022

Décidément, rien ne semble pouvoir arrêter l’ascension de la marque chinoise Onyx Boox. Après avoir renouvelé sa gamme Nova avec les modèles Nova3 Color et Nova Air , on assiste maintenant à l’arrivée de trois nouvelles liseuses électroniques de 10 pouces et plus : la Note Air2, la Max Lumi2 et la Note5.