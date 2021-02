Google Maps Android : vous pouvez enfin voir Street View et la carte à la fois, pour mieux vous repérer

Le double écran fonctionne également en mode paysage : Street View est alors à gauche et la carte sur le côté droit de l'écran. Celles et ceux qui n'ont pas ouvert Street View depuis longtemps pourront aussi apprécier les points de repère implémentés, qui permettent de retrouver un restaurant, un monument ou un lieu plus facilement.

Cette fonction d'écran partagé sur Street View est disponible sur la version 10.59.1 de Google Maps. Le déploiement étant progressif tous les utilisateurs devraient y avoir accès d'ici quelques jours.