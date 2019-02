Les Gilets Jaunes et le Brexit auraient fait ralentir le marché du PC

Photo de Matthew Henry, de Burst

L'Europe est dans le dur

Dell, seul constructeur majeur dans le vert

Le cabineta dévoilé, le 25 janvier, les résultats de son étude sur le marché dupour le quatrième trimestre 2018, ordinateurs de bureau, et ordinateurs portables confondus. Et la tendance est à la baisse, avecLa, perturbée par le mouvement des Gilets Jaunes, qui a occasionné le blocage de plusieurs dépôts durant l'hiver ; et le, touché par le couperet à venir du Brexit, ont connu une chute des ventes à deux chiffres, contribuant en grande partie à la baisse des ventes de PC en Europe occidentale sur un an (-4,7 %).La région de l'Europe central et orientale a connu une embellie avec une croissance grimant à 1 % au quatrième trimestre. Sur le Vieux Continent, la pénurie de puces Intel a eu des effets sur le ralentissement du marché. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique enregistre un second trimestre consécutif de forte baisse. Au T4 2018, la chute s'établit à 18,2 % sur un an.Du côté des fabricants,a souffert au rayon des ordinateurs portables, et davantage sur celui des ordinateurs de bureau, pour une baisse globale de 6,8 % sur un an et 5,474 millions d'appareils écoulés au quatrième trimestre 2018. Mais la société américaine conserve la tête du marché, avec une part à 28 %.HP devance(-1,8 %, 24 % de parts de marché),(+5,8 %, 13,6 % de parts de marché), avec une croissance des PC de bureau à deux chiffres,(-3,2 %, 8,0 % de marché) et(-3,9 %, 7,8 % de parts de marché).