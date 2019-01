Intel : un NUC Crimson Canyon avec Core i3 10nm et AMD Radeon à venir

Le NUC8i3CYSM, un NUC équilibré... mais livré sans SSD

C'est une petite machine polyvalente qu'Intel cherche à commercialiser dans les prochaines semaines. Sans révolutionner le marché, elle aura certainement pour objectif de prouver le potentiel de la gravure en 10 nm sur le secteur des puces à faible consommation énergétique... tout en rappelant que la cohabitation ponctuelle entre Intel et AMD peut permettre d'accoucher d'appareils intéressants.Pourvu de deux cores et de 4 threads, le Core i3-8121U est cadencé à 2.20 GHz de base et peut atteindre le seuil des 3,20GHz en boost, le tout pour un TDP de 15 Watts, précise Intel sur la fiche technique de sa nouvelle puce basse-consommation. Comme évoqué plus haut, elle sera épaulée de 8 Go de RAM en DDR4 Dual Channel et d'une Radeon RX 540 signée AMD. Dépendant de l'architecture Polaris, cette référence embarque seulement 2 Go de VRAM en GDDR5 et 512 stream processors. C'est suffisant sur un NUC destinée à une utilisation peu poussée, mais il faudra faire de gros sacrifices pour animer des titres récents en 1080p.L'appareil d'Intel, sobrement baptisé NUC8i3CYSM, embarque également un HDD de 1 To (2,5 pouces) probablement limité à 5400 tours minutes, mais fait l'impasse sur un SSD inclu. On ne trouve ici qu'un slot M2 vide, câblé à la fois en PCIe 3.0 x4 (NVMe) et SATA 6 Gbps.Si Intel n'a pas dévoilé de date de lancement précise pour son NUC et qu'aucune grille tarifaire n'a été évoquée (du moins pour l'instant), le terminal se pare d'une connectivité complète axée sur du WiFi 802.11ac et du Bluetooth 5.0 (pris en charge par un modem Intel AC 9560). On notera enfin la présence d'un port SDXC, de quatre entrées USB 3.1 pleine taille, de deux sortie HDMI 2.0b.