Bonne nouvelle, macOS Monterey ne brique plus les Mac avec puce T2

Quelques jours après le test du processeur Core i9-12900K, vaisseau amiral de la nouvelle gamme Intel, nous vous proposons de découvrir ce que nous réserve une déclinaison sur le papier plus modeste, mais aussi et surtout bien plus accessible. Alors que le Core i9-12900K s’adresse à un public fortuné et fort peu nombreux, le Core i5-12600K, meilleur marché, doit concerner bien plus d’utilisateurs… et de joueurs.