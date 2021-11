OneDrive s'invitera sur les Mac ARM le mois prochain

La firme de Redmond a d’ores et déjà confirmé que la fonction Known Folder Move sera disponible au même moment. « Elle permettra aux utilisateurs macOS d’accéder à leurs fichiers les plus importants sur plusieurs appareils et applications. Leurs contenus seront automatiquement synchronisés avec OneDrive sans interrompre leur productivité », précise Microsoft dans son billet de blog. Le géant américain prévoit également d’améliorer la fonction « Fichiers à la demande » sur les appareils concernés, notamment en travaillant avec Apple pour améliorer les icônes et leurs statuts.