Relay : un ambitieux environnement PC audio imaginé par NZXT

Pour ce faire, NZXT se base sur un « DAC 24 bits/96 kHz offrant un son précis et de haute qualité » et évoque la « prise en charge du son surround DTS 7.1 ». Le SwitchMix s'accompagne du casque Relay lequel dispose de la certification Hi-Res Audio et de la compatibilité DTS Headphone:X. NZXT assure un « confort optimal grâce au serre-tête et aux coussinets en mousse à mémoire de forme avec revêtement simili cuir ».

La gamme Relay se poursuit avec des enceintes 2.0 auxquelles il est possible d'associer un caisson de basses. Les enceintes développent une puissance totale de 80 watts et se reposent sur l'association de « tweeters à dôme en soie et de haut-parleurs de grave en fibre de verre ». Le caisson de basses, enfin, apporte un surcroît de graves – dingue ça ! – grâce à un haut-parleur de 6,5 pouces et une puissance de 140 watts.