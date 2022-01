NIU saute de la trottinette électrique à la voiture avec la NIUTRON

Le véhicule arbore un design assez classique et des dimensions classiques dans sa catégorie. Côté style, son look « Urban Explorateur » s’inspire du tout-terrain urbain Ford Bronco. Celui-ci mesure 4,92 m de long, 1,95 m de large et 2,90 m d’empattement. Si le constructeur n’a pas mis le paquet sur l’aspect design, c’est pour mieux se concentrer sur les performances de son bolide et le rendre des plus attrayants.