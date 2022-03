L'Ukraine a ouvert un "méta-musée" de NFT sur sa guerre avec la Russie

Les NFT (jetons non fongibles) font aussi partie de la guerre de l'information qui se joue entre l'Ukraine et la Russie. Ce vendredi, le ministère ukrainien de la Transformation numérique a lancé son Meta History Museum of War. Hébergé sur les réseaux Ethereum et Polygon, précise Forkast, ce dernier vise à relater les grandes étapes du conflit, mais aussi (et surtout ?) à lever des fonds.