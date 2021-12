Brave Wallet (bêta) est maintenant disponible sur Android

Pour le moment, les utilisateurs pourront profiter d'informations en temps réel et d'un historique sur le marché à l'aide de CoinGecko, comparer les prix entre les fournisseurs, recevoir et envoyer des actifs, utiliser les services de Wyre pour réaliser des achats et importer leur portefeuille sur Brave à partir d'un autre service. Il faudra cependant encore attendre un peu pour pouvoir profiter sur mobile des fonctionnalités en rapport avec les NFT ou pour interagir avec des applications décentralisées.