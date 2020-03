La Huawei Watch GT 2e se dévoilera le 26 mars prochain

Le successeur de la Watch GT 2

Source : GS Marena

Huawei a publié une courte vidéo promotionnelle pour annoncer cette présentation. Malheureusement, on ne voit absolument rien de l'engin. On sait en revanche que l'événement, qui devait se tenir à Paris, aura lieu par visioconférence - confinement oblige.Les Huawei Watch GT et GT 2 avaient remporté un franc succès critique et commercial, malgré l'hégémonie d'Apple sur le marché des montres connectées. La Watch GT 2e se présente comme leur successeur logique, mais la marque n'a révélé quasiment aucune caractéristique de celle-ci en amont.Sur le réseau social chinois Weibo, elle a toutefois laissé entendre que celle-ci aurait «» et qu'elle pourrait «», ce qui laisse entendre une batterie améliorée. Le spot publicitaire d'une dizaine de secondes publié en ligne par Huawei place également l'emphase sur les sports d'extérieurs.