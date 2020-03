Wear OS, de Google, fait une incursion sur le Samsung Galaxy Store

Lire aussi :

Google veut orienter Wear OS vers la santé et le fitness pour rattraper son retard



Un cheval de Troie pour le retour de Google en Chine ?

Source : 9to5Google

Google a décidément la ferme intention de ne pas laisser tomber sa plateforme Wear OS dédiée aux montres connectées L'application Wear OS vient d'apparaître sur le Samsung Galaxy Store, la boutique d'applications du constructeur coréen. L'application ne sert pas à grand chose aujourd'hui, puisque les montres connectées Samsung tournent sous Tizen, son système prioritaire.En 2018, des informations indiquaient que Samsung travaillait sur un modèle de smartwatch tournant sous le système de Google, mais le constructeur préfère visiblement continuer à privilégier sa solution maison. Le véritable objectif de Google serait de toucher de manière détournée des marchés où elle n'est pas présente, et plus précisément la Chine.Si un constructeur, ou Google lui-même, souhaite commercialiser un produit sous Wear OS en Chine, les utilisateurs pourront le configurer et l'utiliser, même en l'absence du Play Store qui reste indisponible dans le pays. Dans le même ordre d'idée, l'application Google Translate est également disponible sur le Samsung Galaxy Store depuis plusieurs mois et d'autres logiciels pourraient faire leur apparition à l'avenir.