Huawei lance la Watch GT 2 et la Huawei Vision : un téléviseur pensé comme un smartphone

Huawei Watch GT 2 : une remise à niveau sans fioriture

Les détails techniques de la Huawei Watch GT2. © Huawei

Huawei se lance dans les téléviseurs

Les détails techniques de la Huawei Vision. © Huawei

Après les Mate 30 Pro et les Mate 30 dont la sortie française semble retardée, Huawei s'est penché sur d'autres produits sur lesquels il compte bien capitaliser.La Watch GT a beau être parmi nos smartwatches favorites , on n'attendait pas particulièrement de Huawei une révolution sur ce point aujourd'hui. Le constructeur n'a donc surpris personne en dévoilant la Watch GT 2, laquelle s'affiche malgré tout dans un design plus casual que son aînée.Comme les fuites le laissaient entendre , la Watch GT 2 se déclinera cette année en deux modèles. Le premier, classique, de 46 mm (écran AMOLED de 1,39 pouce affichant du 454 x 454 pixels), et un second de 42 mm (écran AMOLED de 1,2 pouce affichant du 390 x 390 pixels) dépourvu de micro et donc plus accessible.Du côté de la technique, la Watch GT 2 profitera du nouveau SoC Kirin A1 et de différents capteurs de nouvelle génération pour un suivi toujours plus précis. D'après ce qui nous a été montré, la montre tournerait comme sa précédente itération sur l'OS de la maison.Enfin pour ce qui est de l'autonomie, Huawei assure que sa montre connectée et sportive est capable de tenir jusqu'à 2 semaines sans croiser la route d'un chargeur. Une endurance épatante, atteignable uniquement en désactivant de nombreuses fonctionnalités, bien entendu.La Huawei Watch GT 2 arrivera en octobre prochain. Elle sera commercialisée à partir de 229€ pour la version 42 mm, et 249€ pour la version 46 mm.", lance un Richard Yu amusé sur scène. Comme quantité d'autres constructeurs avant lui, Huawei se lance aujourd'hui dans les "téléviseurs" donc. Un modèle sobrement baptisé Huawei Vision a été présenté aujourd'hui, et se décline en 55, 65 et 75 pouces.Il s'agit d'un téléviseur QLED 4K (à la fréquence de rafraîchissement allant jusque 120 Hz) qui semble profiter à plein de l'écosystème que Huawei est en train de mettre en place sur ses différents appareils.Si le nom de HarmonyOS n'a pas été prononcé par le CEO de Huawei, on se doute que le nouvel appareil de la marque en profite à plein. Pour cause : il est en mesure d'interagir de façon parfaitement fluide avec les autres appareils de la marque.Malgré tout, Huawei n'a pas communiqué de date de sortie ou de prix pour son téléviseur-qui-n'en-est-pas-un.