Encore un nouveau service de trottinettes électriques à Paris, porté par Usain Bolt

Usain Bolt investisseur et égérie

Un changement de nom ultrarapide (et forcé)

À l'occasion du salon VivaTech qui se déroule en ce moment à Paris, la startupa choisi de présenter son innovation : un service de, en libre-service...En déployant ses engins à Paris, l'entreprise constituerait donc leà proposer une telle offre ! Pour se démarquer, elle entend miser sur la communication, avec une tête d'affiche réputée pour sa rapidité : l'octuple champion olympique du sprint, et homonyme,Néanmoins, l'athlète jamaïcain n'est pas à l'origine du projet. C'est au contraire la startup qui l'a contacté, après avoir choisi son nom («» signifiant notamment « éclair »). Le recordman du monde du 100 m a alors accepté d'investir dans l'entreprise, et d'en assurer la promotion lors de son lancement cette semaine.Il faudra bien cela pour se faire une place au milieu des nombreux concurrents , tels que Lime, Bird ou.... En effet, Bolt Mobility s'est déjà heurtée à un premier obstacle : une entreprise propose déjà des trottinettes électriques sous cette appellation. Et non des moindres, puisqu'il s'agit du nouveau nom de la société estonienne Taxify.Cette dernière n'a d'ailleurs pas tardé à réagir, en saisissant en référé le tribunal de grande instance de Paris. Ce dernier a donné raison à Bolt (celui qui s'est plaint) et apour un service de transports à la personne en France. Une issue justifiée par un porte-parole de l'entreprise estonienne : «Mais le nouvel entrant n'entend pas en rester là et prévoit de contester cette décision, qui est temporaire (c'est le principe de la procédure de référé). En attendant, Bolt Mobility a été obligée de. Et surtout de répercuter le changement d'identité, à la hâte, sur l'ensemble de ses trottinettes et supports de communication (en utilisant notamment du scotch noir).