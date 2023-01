Discord met les Gas, avec une acquisition qui pourrait séduire les ados

Lancée l'été dernier, Gas est une application sociale basée sur les compliments et la positivité. Les utilisatrices et les utilisateurs, majoritairement des ados américains (puisque l'app n'est proposée qu'aux États-Unis et au Canada) s'inscrivent via leur école. Ensuite, après avoir ajouté des amis, ils répondent anonymement à des sondages - toujours positifs - sur ces derniers. « Qui a le meilleur rire », « Qui est le meilleur DJ », etc. La personne choisie reçoit alors une vague indication du sexe et de la classe de la personne qui a voté pour elle.