Razer dévoile son écran gamer 27" 144 Hz HDR400... à 700 dollars

Une première pour Razer

Lire aussi :

Notre comparatif des meilleurs écrans gamer en 2019



Une dalle haut de gamme

Crédits : Razer

Crédits : Razer

Source : Neowin

Présenté lors du CES2019 , il s'agit bien entendu d'un moniteur destiné aux gamers et qui affiche des caractéristiques et un prix résolument haut de gamme.Largement connu pour ses nombreuses gammes de périphériques et plus récemment pour ses laptops gaming , l'entreprise américaine revient sur le devant de la scène en lançant cette semaine plusieurs produits qui risquent de séduire les amateurs de la marque aux serpents. Après avoir introduit la Viper Ultimate , une version sans-fil de la fameuse souris aux interrupteurs optiques, accompagnée par le support de recharge Razer Mouse Dock, il est cette fois-ci question d'un écran gaming avec le Razer Raptor.Pour son tout premier écran, Razer ne fait pas dans la demi-mesure en proposant une dalle IPS de 27 pouces sur une définition WQHD (2560 x 1440). Prenant en charge la technologie AMD FreeSync, le Raptor affiche également la certification G-Sync compatible , ce qui représente un véritable atout pour se démarquer dans cette jungle de produits. Du côté de la réactivité, le Razer Raptor devrait être un écran relativement compétitif puisqu'il affiche unde 144 Hz, ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms ULMB (Ultra Low Motion Blur, une technologie qui permet de réduite le flou de mouvement).Cette dalle devrait offrir des couleurs relativement précises et fidèles puisqu'elle couvre 95 % de l'espace de couleur DCI-P3 et embarque également la certification HDR400 10 bits grâce à un taux de luminosité qui atteint les 420 nits. Les angles de vision sont quant à eux assez larges avec 178°, alors que le contraste affiché est de 1000 :1.Concernant les connectiques, la polyvalence est de mise. On retrouve en effet un connecteur DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0b, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, mais aussi un port USB Type-C et une prise jack 3,5 mm.Enfin, le Razer Raptor n'échappe évidemment pas à l'éclairage RGB que l'on peut voir ici sur son socle, compatible avec l'écosystème Chroma, le tout peut être géré via le logiciel Razer Synapse 3. Ledevrait quant à lui être facilité puisque l'écran peut s'incliner sur un angle de 90° laissant ainsi l'accès à ses ports, tandis qu'un emplacement a été prévu pour qu'aucun câble ne soit visible sur votre bureau.Le Razer Raptor est déjà disponible aux États-Unis pour la somme de 699,99 $, un tarif assez élevé si on le compare avec d'autres modèles similaires chez ses concurrents. Il devrait être lancé très prochainement sur le marché européen mais aucune date n'a pour le moment été révélée.