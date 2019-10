Razer annonce sa nouvelle souris sans-fil haut de gamme : la Viper Ultimate

Une nouvelle souris Viper Ultimate chez Razer

Prix et disponibilité

Source : TomsHardware

Une souris qui ambitionne de se placer comme une nouvelle référence en termes de précision et de vitesse.La nouvelle souris Razer Viper Ultimate se veut ainsi 25 % plus rapide que la plus aboutie des souris sans-fil actuelle. Pour cela, la souris s'appuie sur un tout nouveau capteur optique Focus+. Razer promet ainsi une précision de résolution de 99,9 %, une sensibilité à 20 000 dpi et une vitesse de 650 ips.Razer indique également une amélioration de l'Adaptive Frequency Hopping (AFH), qui scanne en continu les différentes fréquences à la recherche d'interférence et change deen temps-réel et sans interruption, pour garantir une connexion sans lag.De son côté, le Smart Tracking se calibre automatiquement en fonction de la surface sur laquelle est posée la souris Viper Ultimate. Razer promet également un fonctionnement basse tension, pour une durée de vie optimisée de la batterie.À noter que la Viper Ultimate affiche un poids de 74 g sur la balance et que ses huit boutons sont évidemment reprogrammables.Selon Alvin Cheung, Vice-président chargés des unités périphériques chez Razer : «».La nouvelle souris Razer Viper Ultimate, en bundle avec le Razer Mouse Dock, est proposée à 159,99 €. Il est également possible de faire l'acquisition de la souris seule, contre 139,99 €, mais aussi du Razer Mouse Dock, au prix de 59,99 €.