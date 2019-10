Le Blade 15 de Razer va bénéficier du premier clavier optique sur portable

Lire aussi :

Un clavier premium

Une fiche technique qui fait baver

Source : Neowin

Razer a annoncé l'intégration d'un clavier optique sur des modèles de PC portables à venir, à commencer par la nouvelle version du Blade 15 dont les précédents modèles ont été lancés il y a un an déjà Razer explique que le clavier propose un «», qui devrait offrir plus de confort en jeu. Les commutateurs du clavier optique offrent aussi un actionnement instantané et un retour tactile. Un faisceau de lumière infrarouge est utilisé pour détecter le déclenchement d'une touche, ce qui est plus rapide et plus précis que les commutateurs de claviers classiques. La marque promet une distance d'activation de seulement 1 mm avec 55 grammes de force nécessaire.Le constructeur s'inspire tout simplement de ce qu'il fait déjà sur ses claviers externes pour (notamment) PC de bureau. L'option « N-Key Rollover anti-ghosting » est aussi présente pour empêcher l'enregistrement accidentel de frappes en double. Il existe également un rétroéclairage Razer Chroma pour chaque touche du clavier. Des fonctionnalités qui permettent de bénéficier d'une meilleure expérience, d'un gain de performances et donc d'un avantage en multijoueurs.Au-delà de son clavier, le Razer Blade 15 reste un ordinateur portable pour gamers très haut de gamme. La machine est équipée d'un écran de 15,6 pouces avec définition 1080p et taux de rafraîchissement 240 Hz. On retrouve aussi un processeur Intel Core i7-9750H, 16 Go de RAM DDR4, un SSD NVMe de 512 Go pour le stockage et une carte graphique NVIDIA RTX 2070 Max-Q.De quoi faire tourner n'importe quel jeu du moment en ultra. Et quand on sait que Red Dead Redemption 2 débarque bientôt sur PC et que Cyberpunk 2077 sort dans quelques mois , cela donne envie d'investir. Problème, pas de date sortie officielle du PC en Europe pour le moment. On sait seulement qu'il sera commercialisé au prix de 2 649 dollars aux États-Unis. Razer précise que d'autres modèles de PC portables gaming auront droit à un clavier optique en 2020.