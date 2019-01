CES 2019 - Razer annonce le moniteur gaming Razer Raptor

N © Razer

Razer souhaite étendre son empire en partant à la conquête des écrans

A big, vibrant display with a lightning-fast 144Hz refresh rate. Set your eyes on Razer Raptor, our first 27? gaming monitor: https://t.co/WvV8id4MGo pic.twitter.com/Cd3CMbqXTS — R Λ Z Ξ R @ CES2019 (@Razer) 7 janvier 2019



Pas de date ni de montant pour l'Europe



Ce moniteur arbore un écran 27 pouces, compatible HDR et avec la technologieintégrée. Son système de LED peut ainsi afficher jusqu'à 16,8 millions de couleurs, le but étant de donner un maximum de style à l'installation. Les premiers visuels de cet écran sont déjà disponibles, même s'il sera présenté plus en profondeur durant ce CES 2019. Sa commercialisation devrait également se faire plus tard dans l'année.Visiblement, le PDG et cofondateur deMin-Liang Tan est très enthousiaste concernant la venue de ce nouveau produit :Pour en revenir aux caractéristiques techniques, la dalle IPS offre une résolution WQHD, soit de 2560 x 1440 pixels. Le taux de réponse est de 1ms et le moniteur est compatible HDR 400 10 bits. Le taux de luminosité s'élève lui à 420 nits. Cerise sur le gâteau pour les joueurs, le taux de rafraîchissement est de 144 Hz. Enfin, notons également la compatibilité avec la fonctionnalité. Sur un aspect plus pratique, l'écran peut s'incliner jusqu'à un angle de 90° et embarque un système de rangement des câbles. Il comprend aussi un port HDMI, un port USB-C, un DisplayPort et deux USB-A 3.1.À l'heure actuelle, aucun prix européen n'a été annoncé. Aux États-Unis, il sera vendu à 699,99$ sur le site Razer.com , plus tard en 2019.