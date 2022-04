L'attendu Spider-Man: Across the Spider-Verse va avoir du retard...

Sony Pictures a décidé de bousculer son calendrier des sorties au cinéma. Et cela risque de ne pas plaire aux fans de Spider-Man: Into the Spider-Verse. En effet, la première partie de la suite du film de 2018, Spider-Man: Across the Spider-Verse, qui sera donc coupée en deux, n'arrivera finalement pas en fin d'année comme initialement annoncé. Il faudra patienter jusqu'à début juin 2023 pour retrouver Miles Morales et ses amis, tandis que la seconde partie, elle, est calée (pour le moment) à fin mars 2024.