Opibus annonce le premier bus électrique conçu et fabriqué en Afrique

Opibus mise sur un bus entièrement pensé et fabriqué au Kenya, avec des coûts de maintenance réduits de 80 % par rapport à un bus similaire thermique roulant au diesel selon la firme ; elle compte également diminuer de 50 % les coûts opérationnels. Le tarif serait aussi amoindri par l'absence de nécessité d'importer ce bus d'un autre pays, voire d'un continent tiers. Le premier exemplaire devrait être opérationnel dès cette année et il est d'ores et déjà prévu de déployer dix bus à la mi-2022 au Kenya pour tester un usage commercial, selon Dennis Wakaba, le coordinateur de projets en transport public d'Opibus.

Pour se distinguer des autres constructeurs, la firme mise également sur la plateforme sur laquelle va reposer la structure de son bus, qu'elle prévoit modulable afin de l'adapter à diverses utilisations. Reste que le prix unitaire de ces bus n'a pas encore été dévoilé.