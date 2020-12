Le Salon de l'automobile de Francfort devient le Salon de la mobilité... et s'installe à Munich

Pour Tobias Gröber, responsable des biens de consommation au Salon de Munich, l'heure n'est plus aux immenses stands de constructeurs et aux grandes conférence de presse sur les salons.

« Ce qui se passe en ce moment, et cela a commencé il y a bien des années, c'est que les salons ont perdu le monopole de l'information. Celle-ci est disponible partout à n'importe quel moment, et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'informations. Les gens ne savent pas ce qui est pertinent ».

L'ambition du nouveau Salon de Munich sera ainsi de « démocratiser le partage de l'information » et de « créer des connexions entre les individus ». La surface des stands sera limitée, afin de donner la même exposition aux grandes entreprises et aux start-ups naissantes. Le salon s'organisera, lui, à plusieurs endroits de la ville, reliés par une "« Blue Lane », une avenue réservée aux mobilités douces et électriques.